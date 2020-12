Wiesloch – Neun geparkte Autos zerkratzt – Schaden ca. 7.000 Euro – Zeugen gesucht

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist ein 68-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim am 2. Dezember 2020 einem Betrüger aufgesessen, der finanzielle Schaden ist groß. Als Mitarbeiter von Microsoft gab sich ein Anrufer aus und überredete den Mann raffiniert, 17.000,- EUR in bar per Eilbrief nach Berlin zu senden. Die Polizei ... Mehr lesen »