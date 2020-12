Rhein-Neckar-Kreis – Schließung der Brühler Gemeindeverwaltung zum Jahreswechsel

Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gemeinde Brühl reagiert auf den coronabedingten Lockdown. Das Rathaus bleibt in der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis einschließlich 8. Januar 2021 geschlossen. Im Bereich des Standesamtes wird für dringende Angelegenheiten ein Notdienst ein-gerichtet. Dieser ist zu erreichen unter standesamt@bruehl-baden.de. In dringenden Angelegenheiten (insb. Rückkehr aus Risikogebiet) können Sie die Ortspo¬lizeibehörde unter post.ordnungsamt@bruehl-baden.de erreichen. Ab dem 11. Januar 2021 ist das Rathaus zwar wieder geöffnet, aufgrund der aktuellen Situation ist eine persönliche Vorsprache jedoch weiterhin nur nach vorheriger Terminver¬einbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter (telefonisch oder per Mail) möglich.

ANITA HAUCK

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ansprechpartnerinnen und Ansprech-partner der Gemeindeverwaltung sowie die E-Mail-Adressen der Fachämter finden Sie unter www.bruehl-baden.de. Ebenso ist die Behördennummer 115 (ohne Vorwahl) Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Zu Fragen rund um das Thema Corona und “Impfen”… ist die Hotline des Gesundheitsamtes 06221 522-1881 wie folgt erreichbar: Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 16 Uhr. Die Erreichbarkeitszeiten über die Feiertage können unter www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus abgerufen werden.