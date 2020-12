Mutterstadt – Sieglinde Tremmel verabschiedet

INSERAT



ANITA HAUCK

Nach 51 Berufsjahren wurde Sieglinde Tremmel Ende November in den Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Hans-Dieter Schneider sprach ihr dazu Dank und Anerkennung für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste aus und überreichte eine entsprechende Urkunde nebst Präsent.

Nach dem Besuch der Volksschule in Mutterstadt absolvierte Frau Tremmel eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin in einer Ludwigshafener Kanzlei. Dort war sie dann auch bis zum Ruhestand des Anwalts im Jahr 1993 tätig. Es folgte eine kaufmännische Anstellung in der Privatwirtschaft und schließlich ab 1. April 2007 der Wechsel zur Gemeindeverwaltung. Hier war sie für die Barkasse zuständig und war auch erste Ansprechpartnerin für Rückfragen von Zahlungspflichtigen und -empfängern, Ab April 2010 war sie auch stellvertretende Kassenverwalterin.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigte Bürgermeister Hans-Dieter Schneider insbesondere die ruhige und besonnene Art von Frau Tremmel, die so im sensiblen Bereich der Geldangelegenheiten manche Aufregung unbürokratisch aufklären konnte. Büroleiter, Personalverwaltung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte sowie Kolleginnen und Kollegen schlossen sich den Dankesworten und guten Wünschen an.

Text: Gunther Holzwarth, Geschäftsführender Beamter (Büroleiter)