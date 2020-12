Mutterstadt – Päckchenpacken für einen guten Zweck

INSERAT



ANITA HAUCK

„Der Sinn von Weihnachten soll auch in Zeiten von Corona nicht verloren gehen“.

Das waren die Gedanken der Bürgerstiftung Mutterstadt und der Mitarbeiterinnen der Sozialabteilung, als gemeinsam überlegt wurde, welche Aktion zu Weihnachten gestartet werden kann.

Die Idee dahinter war trotz Distanz auch menschliche Nähe beizubehalten und dies in Form eines persönlichen Grußes an bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger zu überbringen.

Die Bürgerstiftung stellte hierfür 1000 Euro zur Verfügung, um für bedürftige Familien mit Kindern und Menschen, die sich einsam fühlen einen kleinen Weihnachtsgruß in Form eines Päckchens mit Gutschein zu ermöglichen.

Daher wurden über 50 Päckchen gepackt, die noch vor Heilig Abend an Bedürftige verteilt werden sollen.

Darüber hinaus bekommen noch 10 bedürftige Personen an Weihnachten eine warme Mahlzeit gebracht.

Den beiden Mutterstadter Grundschulen sollen zudem jeweils 500 Euro zur Verfügung gestellt werden, um nach Bedarf für Kinder Schulmaterial und fehlende Sportbegleitung zu kaufen.

Somit soll der Gedanke von Weihnachten auch bzw. in Coronazeiten in die Welt getragen werden.

Die Gemeindeverwaltung bedankt sich herzlich für die großzügige Spende und die immer innovative Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung (und die daraus entstehenden Aktionen für die Mutterstadter Bevölkerung).

Text: Christine Franz (Sozialarbeiterin/Gleichstellungsbeauftragte)