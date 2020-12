INSERAT



ANITA HAUCK

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 geprägt. Vieles ist im Moment nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren.

Da ist es gut, dass der Gewerbeverein trotz aller Widernisse an seiner Tradition festhält und wie bisher sein Kalenderheftchen 2021 erstellt hat, das am Wochenende der 52. KW mit dem Amtsblatt an alle Mutterstadter Haushalte verteilt wird.

Die redaktionellen Seiten enthalten wieder viele Informationen von und um Mutterstadt. Die Inserate, welche das Heftchen finanzieren, zeigen die Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Gewerbes und der freien Berufe unserer Gemeinde.

Auswärtige Interessenten können den Kalender gerne bei den Betrieben ihrer Wahl nachfragen oder im Rathaus abholen.

Der Vorstand des Gewerbevereins Mutterstadt wünscht viel Kurzweil bei der Lektüre.

Die Infektionszahlen sind dramatisch und fordern unser Verständnis für viele Einschränkungen. Die Mutterstadter Betriebe sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Sie da.

Bitte genießen Sie die Weihnachtstage mit Ihrer Familie und erleben Sie den Jahreswechsel mit Zuversicht, Frieden, Freundschaft und Liebe!

Text: Volker Reimer / 1. Vorsitzender des Gewerbevereins Mutterstadt