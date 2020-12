Mannheim vermeldet 100. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus – 288. Aktuelle Meldung zu Corona 2080 akute Fälle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 288. Aktuelle Meldung zu Corona 17.12.2020 – 288. Aktuelle Meldung zu Corona 17.12.2020 – 1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 7062 / 9 weitere Todesfälle in Mannheim

INSERAT



ANITA HAUCK

1. Aktuelle Fallzahlen

2. rnv passt Fahrplan an

3. Auch an den Feiertagen im Einsatz gegen Corona: Infotelefon und Diagnose-Stützpunkt bleiben erreichbar

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 7062/ 9 weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 17.12.2020, 16 Uhr, 159 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7062.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alter Mann, eine über 90 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alte Frau, ein über 70 Jahre alter Mann und sind in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben. Zwei über 80 Jahre alte Männer, ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Kliniken. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einer auswärtigen Klinik. Ebenfalls verstarb ein über 60 Jahre alter Mann. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, nachdem der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang gelten in Mannheim 4882 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2080 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

2. rnv passt Fahrplan an

3. Auch an den Feiertagen im Einsatz gegen Corona: Infotelefon und Diagnose-Stützpunkt bleiben erreichbar

An den Weihnachts-Feiertagen und über den Jahreswechsel wird das Infotelefon der Stadt Mannheim unter der Telefonnummer 0621-2932253 weiterhin erreichbar sein. Das Sprachdialogsystem bietet rund um die Uhr Auskünfte zur aktuellen Corona-Lage in Mannheim. Eine persönliche Beratung durch Mitarbeiter*innen der Stadt steht Ratsuchenden zu den folgenden Servicezeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen (ebenso an Heiligabend und Silvester) von 9 bis 14 Uhr.

Generell wird bei der Hotline der Stadt sowie im Gesundheitsamt beispielsweise bei der Kontaktpersonennachverfolgung und der Ermittlung der Fälle auch über die Feiertage gearbeitet.

Zudem besteht auch grundsätzlich an den Feiertagen die Möglichkeit, sich nach Zuweisung durch das Gesundheitsamt auf eine Infektion mit dem Corona-Virus am Diagnose-Stützpunkt der Universitätsmedizin Mannheim testen zu lassen. Der Diagnose-Stützpunkt ist auch weiterhin an Werktagen von 9 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie an den Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

„Ich danke allen Mitarbeitenden, die sich bereits seit dem Frühjahr in einem weit über das übliche Maß hinausgehenden Engagement für den Kampf gegen die Pandemie einsetzen und dies nun auch während der Feiertage tun, ganz herzlich“, erklärt der Mannheimer Oberbürgermeister, Dr. Peter Kurz.