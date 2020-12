Mannheim – Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet – 3.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem neuen Podcast will das Interkulturelle Zentrum (IZ) hinter die Kulissen spannender Projekte blicken: Eine vielfältige Stadtgesellschaft lebt von Menschen, die Vielfalt sichtbar machen und an ein friedliches Zusammenleben glauben. Das IZ stellt mit seinem neuen Podcast diese Menschen in den Mittelpunkt: Menschen, die mehr tun als zu kritisieren ... Mehr lesen »