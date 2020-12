Mannheim – Fußgängerin bei Unfall mit Radfahrer schwer verletzt

Mannheim/Mannheim-Neckarau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil Neckarau wurde eine 55-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 53-jähriger Mann war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg der Germaniastraße in Richtung Sedanstraße unterwegs. In Höhe einer dortigen Imbiss-Bude stieß er mit einer 55-jährigen Frau zusammen, die ihm entgegenkam. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.