Ludwigshafen – Joannis Chorosis freut sich über Zustimmung für BMI Antrag

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Vorsitzende des Beirates für Migration und Integration (BMI) Joannis Chorosis freut sich sehr, dass der Stadtrat den einstimmig beschlossenen BMI Antrag zugestimmt hat.

Beschlossen wurde, dass eine weitere Stelle zur Unterstützung der BMI Integrationsarbeit geschaffen und das Budget für Integrationsprojekte des BMI von 6500€ auf 10.000€ pro Jahr erhöht werden soll.

Enttäuscht war der BMI Vorsitzende, dass sich einige beim von der CDU und den Grünen im Rat initiierten Antrag komplett enthalten hatten, obwohl alle im BMI dem Antrag zugestimmt hatten. Mit einer positiven Zustimmung, so wie die Mehrheit des Stadtrats auch, wäre das positive Signal zur Förderung der Integration deutlicher ausgefallen.

Dies ist ein weiterer Meilenstein für die Integrationsarbeit in Ludwigshafen. Mit dieser zusätzlichen Ressource und dem erhöhten Budget hat der BMI eine bessere Ausgangssituation und ist zuversichtlich, dass dadurch die Integrationsarbeit in Ludwigshafen verlässlicher und erfolgreicher wird, so die beiden BMI Vorsitzenden

Joannis Chorosis und sein Stellvertreter Ibrahim Yetkin.

Das erste BMI Integrationsprojekt in Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, ist schon in Planung.

Quelle: Joannis Chorosis Ibrahim Yetkin

BMI Vorsitzender stellv. BMI Vorsitzender

Bild Archiv MRN News