Ludwigshafen – Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen erhält Auszeichnung für nachhaltig familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die berufundfamilie Service GmbH bescheinigt der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) im Dezember 2020 zum 7. Mal die erneute erfolgreiche Durchführung des audits familiengerechte hochschule. Als eine der am längsten zertifizierten Hochschulen bekommt die HWG LU damit das Zertifikat auf Dauer und ohne jede Einschränkung.

Im Rahmen des Dialogverfahrens wurde der Bestand der Angebote zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie begutachtet und ein Handlungsprogramm familiengerechter Studienbedingungen sowie einer familienbewussten Personalpolitik definiert. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt.

Die Hochschule Ludwigshafen ist bereits seit 2002 – als erste Hochschule bundesweit – als familiengerechte Hochschule auditiert und sieht eine familienbewusste Ausrichtung im Umgang mit den Beschäftigten und Studierenden als festen Bestandteil ihrer Organisation.

Der demographische Wandel, die zunehmende Berufsorientierung und steigende Qualifikation von Frauen, das veränderte Rollenverständnis in der Familie, die Entwicklung zur Wissensgesellschaft und die Bedeutung von Wissen als Wettbewerbsfaktor sind nur einige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, die das Thema Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familie in den Fokus rücken und die Notwendigkeit einer Familienförderung und einer familienbewussten Personalpolitik verdeutlichen.

Grundsätzliche Intention der Ludwigshafener Hochschule ist es, eine Balance zwischen Hochschulinteressen sowie Mitarbeiter*innen- und Studierendenbelangen zu erreichen. Dies zeigt sich u.a. in

• einer entspannten Ausbildungs- und Arbeitssituation für Studierende und Beschäftigte mit familiären Aufgaben,

• einer Chancengleichheit zwischen Beschäftigten oder Studierenden mit und ohne familiäre Aufgaben sowie

• einem effizienten Personaleinsatz sowie einer Reduzierung von Studienabbrüchen und Studiendauer.

In den vergangenen 18 Jahren realisierte die Hochschule Ludwigshafen vielfältige Maßnahmen wie Etablierung des Themas Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familie in allen Leitungs- und Führungssitzungen als Dauerthema, flexibles Arbeitszeitmodell, Homeoffice, Familienfreundliche Infrastruktur wie Still- und Wickelräume, Berücksichtigung der besonderen Situation Studierender, die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, in Studien- und Prüfungsordnungen, Leitbild, Entwicklung eines hauseigenen Weiterbildungsprogramms und Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Für die nächsten drei Jahre hat sich die Hochschule Ziele gesetzt, die die familienbewusste Personal- und Studierendenpolitik vertiefen und noch stärker in der Hochschulkultur verankern werden. Die Nachhaltigkeit der bereits umgesetzten sowie der neu vereinbarten Maßnahmen soll damit sichergestellt werden.

Die Hochschule hat sich in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen vorgenommen:

• Nutzung der Digitalisierung zur Weiterentwicklung der familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen.

• Integration des Themas „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ in die Lehre mittels eines selbst entwickelten E-Learning-Moduls sowie einer Gendertoolbox.

