Ludwigshafen – Bewegungssteine der Landesinitiative mit Weihnachts-Edition

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14. November wurden in Ludwigshafen die ersten Bewegungssteine ausgelegt. Ab Heiligabend können auf der Parkinsel und im Maudacher Bruch wieder neue Bewegungssteine gesucht werden. Initiiert wird die Aktion von der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ und in Ludwigshafen umgesetzt von Bewegungsmanagerin Saskia Helfenfinger-Jeck. Ein Spaziergang, eine Jogging- oder Walkingtour an Heiligabend oder Weihnachten – selbstverständlich an die geltenden Coronavorgaben angepasst – lässt sich mit der Suche nach einem Bewegungsstein verbinden und macht doppelt so viel Spaß. Wer einen der mit weihnachtlichen Motiven gestalteten Bewegungssteine findet, kann ihn mitnehmen oder an einer anderen Stelle wieder auslegen. Gefundene Exemplare können auf Facebook oder Instagram mit #Bewegungssteine oder @Bewegungssteine gepostet werden. Die am 14. November ausgelegten Bewegungssteine haben teilweise eine lange Reise angetreten. So wurden diese beispielsweise im südpfälzischen Hauenstein wieder ausgelegt.

Zudem ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ nach wie vor dazu auf, sogenannte „Bewegungsminuten“ zu sammeln, um individuelle Bewegung in den Alltag eines jeden einzelnen zu integrieren. Bis 31. Dezember 2020 können Bürger aus dem ganzen Bundesland daran teilnehmen. Ob jung oder alt, jede Person kann mitmachen und seine persönlichen Minuten sammeln. Egal ob gemütliches Spazieren, Joggen, Radfahren oder Home-Workout, jede Minute zählt. Die gesammelten „Bewegungsminuten“ können – gerne auch mit einem Foto – auf der Webseite land-in-bewegung.rlp.de oder per E-Mail an Rheinland-Pfalz-Land-in- Bewegung@mdi.rlp.de (Betreff: „Bewegungsminuten“) gemeldet werden und werden im Anschluss veröffentlicht. Welcher Landkreis bzw. welche kreisfreie Stadt sammelt die meisten Bewegungsminuten? Insgesamt wurden landesweit bereits rund 210.000 Bewegungsminuten gesammelt. Die Stadt Ludwigshafen rangiert hinter dem Kreis Ahrweiler, Kreis Cochem-Zell und dem Kreis Kaiserslautern mit 8.100 Minuten auf dem vierten Platz.

Weitere Informationen unter: www.land-in-bewegung.rlp.de oder bei Saskia Helfenfinger-Jeck (Bewegungsmanagerin für Ludwigshafen), s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de