Ludwigshafen – 3 Monate zu Fuß nach massiver Geschwindigkeitsüberschreitung – 187 km/h bei erlaubten 90

Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: (ots) INSERATANITA HAUCK Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen gewerbsmäßigen Betruges durchsuchten Polizeibeamte am Dienstagmorgen die Wohnung einer 67-jährigen Frau in der Ackerstraße. Die Wohnungsinhaberin steht im dringenden Tatverdacht, gemeinsam mit weiteren Beteiligten illegal mit Hundewelpen zu handeln. In der Wohnung fanden die Beamten zwei Welpen der Rasse Pomeranian, die ... Mehr lesen »