Landau – WertstoffWirtschaftszentren und Grünabfallannahmestellen im Kreis weiterhin geöffnet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 14. Corona-Bekämpfungsverordnung bringt Einschränkungen für das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz mit sich, ermöglicht jedoch die Beibehaltung der Öffnung der beiden WertstoffWirtschaftszentren und der Grünabfallannahmestellen, die im Auftrag des Landkreises betrieben werden.

Die Öffnungszeiten über die Wintermonate sind im WertstoffWegweiser 2020 und 2021 bereits enthalten und nachfolgend nochmals aufgeführt: Öffnungszeiten der WertstoffWirtschaftszentren und sonstiger Grünabfallannahmestellen, aktueller Stand ab Dezember 2020:

Das WertstoffWirtschaftszentrum (WWZ) Nord an der L 516 zwischen Landau und Edesheim, gegenüber der Einmündung nach Roschbach, ist durchgehend von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und jeden ersten und jeden dritten Samstag eines Monats von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester sowie am Samstag, den 2. Januar 2021 ist das WWZ Nord von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Das WertstoffWirtschaftszentrum (WWZ) Süd an der B 38 zwischen Ingenheim und Niederhorbach ist von Montag bis Freitag durchgehend von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr jeden zweiten und jeden vierten Samstag eines Monats von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Das WWZ Süd ist an Heiligabend und Silvester geschlossen.

Die Grünabfallsammelstelle Span-Service Holzlogistik GmbH in Annweiler-Gräfenhausen, Am Mettenbacher Hof 5, ist bis einschließlich Februar nur samstags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet. Am Samstag, 2. Januar 2021 ist die Sammelstelle geschlossen.

Die Grünabfallsammelstelle Fa. Jeanine Rieger an der A 65 Anschlussstelle Rohrbach ist dienstags und donnerstags von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet. Bis Mitte Januar ist die Sammelstelle geschlossen.

Die Grünabfallsammelstelle Kläranlage Offenbach, östlich der Hochstadter Straße zwischen Ortslage Offenbach und Neumühle, ist bis einschließlich Februar montags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und samstags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Die Grünabfallsammelstelle Kläranlage Kirrweiler, Unterried, ist bis einschließlich Februar montags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und samstags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Die Grünabfallsammelstelle Kläranlage Steinfeld, Ecke Wengelspfad/Albrechtser Ring, ist von Dezember bis einschließlich Februar geschlossen.