Landau – Trotz Lockdowns: Traditioneller Christbaumverkauf in der Landauer Langstraße noch bis Montag, 21. Dezember, geöffnet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz der von Bundesregierung und Ländern verabredeten weiteren Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung großer Teile des Einzelhandels darf der traditionelle Christbaumverkauf in der Landauer Langstraße weiter stattfinden. Der Verkauf von Christbäumen bleibt weiterhin erlaubt und ist wie Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken, in der Verordnung des Landes von der Schließung ausgenommen. Noch bis Montag, 21. Dezember, bieten Andreas Leininger und Familie Kupper Tannenbäume wie Nordmann, Nobilis und Blautannen zum Verkauf an. In der Langstraße gilt für die Dauer des Christbaumverkaufs eine Einbahnstraßenregelung; die Zufahrt ist nur über die Waffenstraße möglich. Die Öffnungszeiten des Christbaummarkts sind montags bis samstags von 8:30 bis 18:30 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr.

INSERAT



ANITA HAUCK

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.