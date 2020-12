Landau – SI macht Kinderwünsche wahr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der gegenwärtigen, durch die Pandemie ausgelösten Krise leiden Kinder und Jugendliche ganz besonders. Auf vieles müssen sie verzichten. Die Ungewissheit, wie ihre Eltern wirtschaftlich durch diese schwere Zeit hindurchkommen werden, lastet auch auf ihnen. Besonders mit Blick auf Weihnachten ist die Stimmung gedrückt. Genau darum ist es den Soroptimistinnen des SI Clubs Landau ein ganz großes An-liegen gewesen, Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten. “Weihnachten ist die Zeit des Gebens und Schenkens ” begeistert sich Clubpräsidentin Pascale Schneider, “und so wollten wir Kinderwünsche wahr werden lassen”. Mit Hilfe der Mobilen Schulsozialarbeit durften Schülerinnen und Schüler der Lan-dauer Grundschulen, wie z.B. der Pestalozzischule oder der Thomas-Nast-Grundschule, aber auch der weiterführenden Schulen wie der KARS und der IGS Landau, ihre Wünsche auf Wunschzettel schreiben.

INSERAT



ANITA HAUCK

Begeisterung und Dankbarkeit waren riesengroß. Die Wünsche reichten von Lego für die Kleineren bis hin zu Schminkutensilien für die Älteren. Alle beschriebenen Wunschzettel wurden vom SI Club Landau wieder eingesam-melt. Dort wurde voller Dankbarkeit registriert, dass für diese Aktion im Nu Spenden eingegangen waren. Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien werden die schön verpackten Geschenke in den Schulen verteilt. Freudestrahlend und stellvertretend für die Kinder und Jugend-lichen durfte Lisa Behret von der Mobilen Schulsozialarbeit am Dienstag, 15. De-zember, aus der Hand der Clubpräsidentin die Geschenke in Empfang nehmen.