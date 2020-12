Landau – Informationen zum Schülerverkehr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Bis einschließlich Freitag, 18. Dezember 2020 verkehren die Busse im Landkreis Südliche Weinstraße nach dem Schulfahrplan. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Ab dem 4. Januar 2021 bis zum 15. Januar 2021 findet an den Schulen ausschließlich Fernunterricht statt. Alle Schulen bieten in dieser Zeit allerdings eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Klassenstufe 7 an. Auch die schriftlichen Abiturprüfungen finden wie geplant und in Präsenz an den Schulen statt. Deshalb wird mit dem offiziellen Ferienende (4. Januar 2021) der normale Schulfahrplan gefahren, damit überall die Notbetreuungen und Abiturprüfungen erreicht werden können. Die derzeit im Einsatz befindlichen Verstärkerbusse im Schülerverkehr (sog. Corona-Verstärker) verkehren allerdings erst wieder mit Wiederaufnahme des allgemeinen Präsenzunterrichtes.

ANITA HAUCK