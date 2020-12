Landau – Altenbergschule erhält Ersatzneubau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckr. Auf dem Schulgelände der Altenbergschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) in Bad Bergzabern wird ein Ersatzneubau für das in 2021 abzureißende Nebengebäude entstehen. Der Kreistag stimmte der Errichtung zu. Die Nutzung eines Nebengebäudes musste 2018 aus Sicherheitsgründen wegen Baufälligkeit eingestellt werden. „Eine Überprüfung ergab, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und im Hinblick auf die Vorgaben der Schulbaurichtlinie nach dem Abriss weitere Räumlichkeiten für die Altenbergschule benötigt werden. Deshalb möchten wir diesen Ersatzneubau errichten“, betonten Landrat Dietmar Seefeldt und Kreisbeigeordneter Ulrich Teichmann.

INSERAT



ANITA HAUCK

In diesem Neubau sollen im Untergeschoss zwei Lagerräume für Spielgeräte im Außenbereich und Hausmeisterbedarf von jeweils 20 m² integriert werden. Zudem sollen die aktuell in Containern untergebrachten Schülertoiletten hier eingeplant werden. Auch sind ein Mehrzweckraum, der auch für Gymnastik genutzt werden kann (ca. 80 m²), sowie ein zugehöriger Lagerraum für Geräte (ca. 20 m²), ein Raum für die Ganztagsschule, ein PC-Saal (bis zu 60 m²) mit einem Serverraum (10 m²), ein Raum für Schulsozialarbeit (ca. 12 m²) und ein Therapieraum (20 m²) hier vorgesehen. Da außerdem geplant ist, die Altenbergschule zu einem Förder- und Beratungszentrum weiter zu entwickeln, sind hierfür zwei weitere Büroräume (je 15 m²) und eventuell ein Besprechungsraum angedacht.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir auch zukünftig unsere Förderschulen brauchen werden, trotz aller Inklusionsbemühungen werden nicht alle Schülerinnen und Schüler mit besonderem Hilfebedarf in unseren Regelschulen aufgenommen werden können. Die Förderschulen leisten eine immens wertvolle und wichtige Arbeit, deshalb unterstütze ich dieses Anliegen ebenso wie unser für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann, dem dieses Vorhaben ebenfalls ein Herzensanliegen ist“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Details und insbesondere die Förderfähigkeit der einzelnen Raumwünsche müssen noch abschließend mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt geklärt werden. Kommendes Jahr soll mit der Planung begonnen werden. „Wir wollen in Bad Bergzabern ein nachhaltiges Gebäude errichten, das auch den zeitgemäßen ökologischen Anforderungen entspricht“, erläuterte Schuldezernent Teichmann.