Heidelberg – Patrick-Henry-Village: IHK warnt vor dem Verlust an Wirtschaftsflächen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/IHK Rhein-Neckar) – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar blickt mit Sorge auf die bevorstehende Sitzung des Heidelberger Gemeinderats. Es droht ein Verlust an Flächen, die für Unternehmen und Gewerbe im Patrick-Henry-Village (PHV) vorgesehen waren. Hintergrund ist der Antrag einiger Fraktionen, das geplante Ankunftszentrum statt wie geplant in den Wolfsgärten auf der Konversionsfläche zu errichten. Das soll nicht zu Lasten der bereits geplanten Wohnbebauung erfolgen, so die Fraktionen.

ANITA HAUCK

„Hier zeichnet sich ein klassischer Konflikt zwischen Wohn- und Wirtschaftsflächen ab. Fände der Antrag eine Mehrheit, würde Heidelberg ein weiteres Mal Wirtschaftsflächen und damit perspektivisch auch Wirtschaftskraft verlieren“, sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel. „Nicht nur der Wohnungsmarkt steht unter Druck, auch der Markt für Gewerbeimmobilien. Gründe hierfür sind wachsende Unternehmen und eine oft näher heranrückende Wohnbebauung. Wenn die Stadt dann kein geeignetes Angebot machen kann, ist das Unternehmen weg und damit auch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen“, mahnt Schnabel. Die IHK rät der Stadt daher, eine vorausschauende Flächenvorratspolitik zu betreiben.

Die jüngste Gewerbeflächenstudie der Metropolregion Rhein-Neckar kam zu dem Ergebnis, dass in der Metropolregion Rhein-Neckar bis zum Jahr 2035 rund 490 Hektar an Wirtschaftsflächen fehlen. Die Studie prognostiziert auch für die Stadt Heidelberg einen steigenden Bedarf an Wirtschaftsflächen, der sich bis 2035 auf 90 Hektar belaufen dürfte.