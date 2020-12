Heidelberg – Einbruch in Kaufhaus für Bedürftige

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kaufhaus für Bedürftige in der Siemensstraße und entwendete Modeschmuck in bislang nicht bekanntem Wert. Die Täter warfen zwei Fensterscheiben ein, hebelten ein weiteres Fenster auf und gelangten so in das Innere des Kaufhauses. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/766377 beim Polizeiposten Eppelheim oder unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.