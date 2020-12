Germersheim – 168 Personen eingebürgert

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus über 40 Ländern, darunter Türkei, Rumänien, Vereinigtes Königsreich, Kosovo, Italien, Kamerun, Griechenland, Frankreich und Brasilien kommen die 168 Personen, die dieses Jahr ihre Einbürgerungsurkunde erhalten haben.

Dieses Jahr ist (fast) alles anders. So fanden die Einbürgerungen aufgrund der Pandemie an zwölf Terminen Corona konform in Kleinstgruppen statt. Neben ihren Einbürgerungsurkunden haben die Neubürgerinnen und Neubürger auch jeweils ein Exemplar des Grundgesetzes von den Mitarbeitern der Ausländerbehörde erhalten.

ANITA HAUCK