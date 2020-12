Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen als Weihnachtswichtel

Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Dieses Jahr war für alle eine große Herausforderung, so auch für die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen, einen Verband junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte. Viele Aktivitäten des Vereins liefen dieses Jahr anders ab als üblich. Genauso die Weihnachtsfeier des Arbeitskreises Kritisches Engagement in der Politik und Gesellschaft (KEP), die digital stattfand. „Insbesondere soziale Einrichtungen sind von den Einschränkungen dieses Jahr besonders stark betroffen“, so Maximilian Schulz, stellvertretender Arbeitskreisleiter KEP 2020. Aus diesem Grund haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises überlegt, wie sie diesen Einrichtungen und ihrer so wichtigen Arbeit helfen können.

Was eignet sich besser als an Weihnachten Wichtel zu spielen? Die Wirtschaftsjunioren verbanden daher ihre virtuelle Weihnachtsfeier mit einer Aktion und sammelten allerhand Nettes und Nützliches, das an Freezone gespendet wurde. Freezone ist eine Einrichtung, an die sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ganz oder teilweise auf der Straße leben, wenden können. Mit den gesammelten Spenden werden für die Jugendliche Pakete zu Weihnachten gepackt. “Es ist toll, dass diese Aktion kurzfristig so gut angelaufen ist und sich dieser auch der Arbeitskreis Internationales sowie Freunde der Wirtschaftsjunioren außerhalb des Kreises angeschlossen haben”, so Alisa Butterbach, die im nächsten Jahr die stellvertretende Arbeitskreisleitung des KEP übernehmen wird.