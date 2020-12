Bürstadt – Kupferdiebe überklettern Zaun

Bürstadt/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus dem Metallcontainer einer Firma in der Gartenstraße, Nähe Klarastraße haben Kupferdiebe Material für etwa 200 Euro gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen sind am Mittwoch (16.12.) gegen 3 Uhr morgens mindestens zwei Täter mit einer Leiter über den 2,50 Meter hohen Metallzaun der Firma gestiegen. Wer die gesuchten Männer beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 06252/7060 beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

ANITA HAUCK