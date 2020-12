Weinheim – 100 Tage AWO-Tagespflege für Senioren mit ehrenamtlicher Unterstützung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 21. September 2020 ist die Tagespflege für Senioren der AWO Rhein-Neckar an den Start gegangen. Zeit für ein erstes Resümee: Verkehrsgünstig an der Birkenauer Talstraße gelegen, sieht man den neuen, hellen, ebenerdig gelegen Räumlichkeiten nicht mehr an, dass sich hier zuvor ein Getränkemarkt befand. Mit selbstgebastelter Weihnachtsdekoration und liebevoll ausgeschmückten Räumen versuchen die Mitarbeiter den Senioren und Seniorinnen vorweihnachtliches Flair zu vermitteln. Dazu zählt auch das Vorlesen von Weihnachts- und anderen Geschichten, was die Gäste interessiert und dankbar annehmen.

ANITA HAUCK

Zum Team gehört auch Jürgen Linse, ein sogenannter „Bufdi Ü27“. Ein echter Glücksgriff für die AWO Rhein-Neckar, denn der 61-jährige nahm das Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers an, vorzeitig in den „Engagierten Ruhestand“ zu treten. Die Bedingung: Der Aussteiger muss im Rahmen des „Bundesfreiwilligendienstes Ü27“ einen zwölfmonatigen, sozialen Einsatz absolvieren. Jürgen Linse ist ein Allrounder in der Tagespflege. Morgens übernimmt er mit dem AWO-Bus das Einsammeln der Tagesgäste, kümmert sich anschließend in der Birkenauer Talstraße 27 – 29 mit um die Tagesgestaltung sowie die Hauswirtschaft. Nachmittags bringt er die Seniorinnen und Senioren wieder in ihr Zuhause zurück. Gerne fahren die Gäste mit Jürgen Linse, der immer ein nettes Wort, offenes Ohr und viel Humor hat.



Jürgen Linse erweist sich für alle Beteiligten als großer Gewinn. Er interessierte sich von Anfang an für die neue AWO-Tagespflege und war begeistert, das neue Projekt von der ersten Stunde an tatkräftig zu unterstützen. „Die Arbeit ist für mich nach meiner beruflichen Laufbahn eine völlig neue Erfahrung und eine Bereicherung. Es macht mir Spaß, mich um diese Menschen zu kümmern, ihnen ein Lächeln zu entlocken. Ich habe viel Respekt vor diesen Menschen, denn sie sind mir ein paar Schritte voraus. Sie sind mir ans Herz gewachsen“, sagt Linse. Eine Tagespflege hat die wichtige Funktion, nicht mehr selbstständige Senioren und Seniorinnen in einem strukturierten Tagesablauf zu betreuen und ihnen dabei hilft, ihre noch vorhandenen Kompetenzen weiter zu trainieren. Damit wirkt die Tagespflege auch als eine große Entlastung der Angehörigen. Für sie ist es gut zu wissen, dass ihre Senioren gut aufgehoben sind sowie optimal und liebevoll betreut werden.

Die Tagespflege der AWO hat noch Kapazitäten frei und bietet Probetermine an. Weitere Informationen über Anette Körner, Tel. 06201 3902027 oder 06203 4025910,

E-Mail: tagespflegesenioren@awo-rhein-neckar.de