Mannheim-Almenhof – Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – ca. 4.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Almenhof/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer in der Neckarauer Straße einem Auto von hinten auf. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines dort ansässigen Fitnessstudios, als die 23-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

ANITA HAUCK