Ludwigshafen – Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Antigentest in der Walzmühle Corona-Schnelltest-Center eröffnet am Samstag, 19. Dezember in Ludwigshafen / Ergebnis in 15 Minuten Ludwigshafen. In der Yorckstraße 2 (Walzmühle-Center) eröffnet am Samstag, 19. Dezember um 9 Uhr das Corona-Schnelltest-Center Ludwigshafen. Dort bietet medizinisches Fachpersonal unter der Leitung des Mannheimer Neurologen Dr. med. Lennart Thilmann symptomfreien Menschen zugelassene ... Mehr lesen »