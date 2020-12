Ludwigshafen – Corona-Schnelltest-Center ab Samstag in der Walzmühle

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Antigentest in der Walzmühle

Corona-Schnelltest-Center eröffnet am Samstag, 19. Dezember in Ludwigshafen / Ergebnis in 15 Minuten

Ludwigshafen. In der Yorckstraße 2 (Walzmühle-Center) eröffnet am Samstag, 19. Dezember um 9 Uhr das Corona-Schnelltest-Center Ludwigshafen. Dort bietet medizinisches Fachpersonal unter der Leitung des Mannheimer Neurologen Dr. med. Lennart Thilmann symptomfreien Menschen zugelassene Covid-19 Schnelltests unter erstklassigen Hygienebedingungen. Der Test wird ausschließlich per Rachenabstrich durchgeführt, die Auswertung dauert etwa 15 Minuten.

Auf Initiative der Mannheimer Pro Concept Holding AG und mit großer Unterstützung von Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, wurde das Projekt innerhalb kurzer Zeit realisiert. „Ich bin sicher, dass das Schnelltest-Center mit seinem diagnostischen Testangebot einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten kann“, so Ludwigshafens OB Jutta Steinruck im Vorfeld der Eröffnung. Der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassene Antigentest der deutschen Firma „Nal von Minden“, der in Ludwigshafen zum Einsatz kommt, wurde unlängst von einem Forscherteam der Berliner Charité auf seine Zuverlässigkeit untersucht und zählt mit einer Spezifität von 99,26 Prozent und Sensitivität von 97,56 Prozent zu den besten zugelassenen Tests.

Angedacht ist, positive Tests dem Gesundheitsamt täglich zu melden. „Die entsprechende Person muss sich dann als infektiös betrachten und sofort in Selbstisolation begeben. In der Folge muss der Patient sich einem PCR-Test unterziehen“, so Dr. Thilmann zum Prozedere. Die Testung ist ab 49 Euro pro Person zu haben. Familien mit bis zu zwei Kindern sind rabattiert und zahlen 110 Euro, jedes weitere Kind 30 Euro. Die Zahlung erfolgt kontaktlos via EC-Karte oder Apple Pay. Es besteht bei der privatärztlichen Leistung kein Anspruch auf eine Kostenübernahme durch eine Krankenversicherung, Beihilfe oder andere Stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

INFO: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr; Samstag, 9 bis 15 Uhr; Sonntag geschlossen. Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten für Senioren, Unternehmen und Gruppen unter der E-Mail testcenter@si-trading.de. Mehr Infos unter www.schnelltest-ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621/76221628.

Quelle: SI Trading GmbH