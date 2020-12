Landau – Breitbandausbau im Landkreis – weitere Gewerbebetriebe und restliche weiße Flecken werden ausgebaut

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATANITA HAUCK Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr eskalierte ein Streit in einem Discounter in der Sudetenstraße. Ein 46-Jährige soll sich an der Kasse vorgedrängelt haben. Als ein 51-jähriger Mann ihn darauf ansprach, griff der 46-Jährige diesen an und beleidigte ihn. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. »