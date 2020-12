Germersheim – Landesprämierung 2020 – Weingut Spieß auch in diesem Jahr ausgezeichnet

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Medaille auf der Flasche ist ein Siegel besonderer Qualität, auf das man sich verlassen kann“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel bei seinem Besuch im Weingut Spieß in Weingarten und gratulierte zu achtmal Gold, 21mal Silber und sechsmal Bronze bei der Landesprämierung für Wein, Sekt und Edelbrände der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. „Es macht stolz, so hervorragende Weingüter in unserem Landkreis zu haben und freue mich natürlich sehr, die Glückwünsche dazu überbringen zu dürfen“, sagte Brechtel. Da corona-bedingt in diesem Jahr die Prämierungsfeier im Saalbau in Neustadt ausfallen musste, überreichte Landrat Brechtel den Ehrenpreis des Landkreises, eine Urkunde und ein Gastronomiegutschein, persönlich direkt im Weingut.

