Südliche Weinstraße – Terminverlegungen von Müllabfuhr in der Weihnachtszeit

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße weist darauf hin, dass alle Terminverlegungen für die Abfuhr von Wertstoffen und Abfällen in dem Zeitraum kurz vor und nach Weihnachten bereits in den SÜW-Wertstoff-Kalendern 2020 und 2021 enthalten sind.

Nur zur Erinnerung:

Die Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie die Abholung der Wertstoffsäcke und die Leerung der Papiertonnen sind in der gesamten Woche vor Weihnachten gegenüber dem standardmäßigen Abfuhrtag um jeweils einen Tag vorverlegt. Das bedeutet: Die Abfuhr von Montag, den 21. Dezember 2020 ist auf Samstag, den 19. Dezember 2020 vorverlegt und letztendlich die Abfuhr von Freitag, den 25. Dezember 2020 ist auf Heiligabend, Donnerstag, den 24. Dezember 2020 vorverlegt.

In der Woche nach Weihnachten 2020 sind nur die Abfuhren, die nach regulärem Zyklus am Freitag, dem 1. Januar 2021 stattfinden würden um einen Tag nachverlegt, also auf Samstag, den 2. Januar 2021.