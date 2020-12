Speyer – Vorbereitungen abgeschlossen: Impfzentrum in der Stadthalle einsatzbereit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rnv) – Auf der Baustelle der Linie 10 in Ludwigshafen-Friesenheim herrscht in den Wochen vor Weihnachten noch rege Betriebsamkeit. Ab Donnerstag, 24. Dezember, pausieren die Arbeiten bis Sonntag, 10. Januar 2021. Dann wird die Baumaßnahme in der Luitpoldstraße fortgesetzt. INSERATANITA HAUCK Die neuen Gleise im ersten Abschnitt der Luitpoldstraße bis zur Friedrich-Profit-Straße ... Mehr lesen »