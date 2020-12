Neckargemünd – Sicherer Betrieb von Trinkwasserinstallationen bei vorübergehenden Betriebsschließungen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der aktuellen Situation um das Corona-Virus haben gerade viele Betriebe ganz oder zum Teil geschlossen, weitere Schließungen stehen ab dem 16. Dezember 2020 an. Viele Trinkwasserinstallationen, z.B. Wasserhähne oder Duschköpfe, werden daher vorübergehend nicht genutzt. Um dennoch eine gute Trinkwasserqualität in den Hausinstallationen sicherzustellen, empfehlen die Stadtwerke Neckargemünd, dafür zu sorgen, dass regelmäßig Wasser durch die Installationen fließt oder bei längerer Abwesenheit die Trinkwasseranlage abgestellt wird.

INSERAT



ANITA HAUCK

Laut des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVGW) soll das Trinkwasser in einer Anlage oder Armatur mindestens alle sieben Tage komplett ausgetauscht werden. Das kann durch regelmäßiges Öffnen aller Wasserhähne oder durch Spülarmaturen automatisch sichergestellt werden.

Wird eine Trinkwasser-Installation in einem Gebäude stillgelegt, sollte sie befüllt bleiben und der Hausanschluss an der Hauptabsperrarmatur abgesperrt werden. Ist eine Wohnung und kein ganzes Gebäude betroffen, ist die Absperrarmatur in der Zuleitung zur Wohnung abzusperren.

Mehr Infos auf www.stadtwerke-neckargemuend.de/netze > Installateure > DVGW-Informationen.