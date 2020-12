Mannheim – VRN-Mobilitätszentralen schließen während des Corona Shutdown Service-Angebote digital und telefonisch weiterhin verfügbar

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Mittwoch, 16. Dezember bzw. Samstag, 19. Dezember 2020 schließen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die VRN-Mobilitätszentralen. Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter bleiben alle Einrichtungen als Maßnahme gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus im aktuellen Shutdown bis voraussichtlich 10. Januar geschlossen.

Im VRN betrifft dies die Standorte:

– Schließung ab Mittwoch 16. Dezember

Kusel, Lampertheim, Zweibrücken und Pirmasens

– Schließung ab Samstag, 19. Dezember

Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Kaiserslautern (Stadtmitte)

Tickets erhalten Kunden an den Fahrkartenautomaten, auf der VRN-Homepage, auf dem Smartphone oder über die myVRN-App. Der Fahrerverkauf in den Bussen findet weiterhin statt. Weiterhin erreichbar sind die VRN-Mobilitätszentralen telefonisch oder per Mail, mit Ausnahme der Mobilitätszentrale in Zweibrücken. Die Mobilitätszentrale Lampertheim ist ab 23. Dezember in der Weihnachtspause und daher erst ab 4. Januar wieder erreichbar. Die entsprechenden Kontaktdaten zu den einzelnen Einrichtungen stehen auf der VRN-Homepage nach Verkaufsstellen bzw. Orten unter https://www.vrn.de/tickets/ticketkauf/verkaufsstellen/artikel/014078/index.html

Die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter hat für uns und die Verkehrsunternehmen im VRN oberste Priorität. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme.

VRN-Service:

Tarifauskünfte an Werktagen montags bis freitags 8 und 17 Uhr, Fahrplanauskünfte rund um die Uhr unter der Servicenummer 0621 1077077 oder unter www.vrn.de erhältlich und der myVRN-App, die praktische Fahrplan-App für unterwegs, jetzt auch mit Ticketkauf-Funktion.

