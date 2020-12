Mannheim – MVV schließt Kundenzentren vorübergehend

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak /MVV Energie AG) – Das Mannheimer Energieunternehmen stellt aufgrund der aktuellen Corona-Situation

ab dem 16. Dezember die persönliche Beratung in seinen beiden Kundenzentren bis auWeiteres ein – Online-Services und virtuelles E.forum weiterhin verfügbar – Kunden erreichen MVV wie bisher per Telefon oder E-Mail

Im Zuge der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur weiteren Eindämmung des Coronavirus schließt das Mannheimer Energieunternehmen MVV ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, bis auf Weiteres seine Kundenzentren, das MVV E.forum am Luisenring sowie die MVV Nachbarschaftsoase auf FRANKLIN. MVV-Kunden haben auch weiterhin die Möglichkeit, über die Online- Services sowie telefonisch oder per Mail die MVV-Kundenberater zu kontaktieren. „Die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an höchster Stelle. Gerne beraten wir per Telefon und per E-Mail und stehen über unsere digitalen Kanäle zur Verfügung“, so Matthias Schöner, Abteilungsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden

bei MVV. Der Selfservice-Bereich im MVV E.forum mit Kassenautomaten bleibt montags bis samstags von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Kunden erreichen MVV telefonisch zu folgenden Zeiten: Die Service-Hotline (0621/3770 5555) für alle Fragen und Anliegen sowie die Service-Hotline für Gewerbekunden (0621/3770 7777) sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr besetzt. Per E-Mail ist MVV unter kontakt@mvv.de erreichbar.

Im virtuellen E.forum, der digitalen Informationsplattform von MVV, finden die Kunden weiterhin Informationen zu den Themen Solarenergie, Elektromobilität sowie Hausanschluss und Fernwärme. Ergänzend dazu gibt es Live-Web-Seminare mit den Experten von MVV und ihren Partnern, und das Portal MVV machma wird vorgestellt, auf dem Kunden regionale Dienstleistungen buchen können. Abgerundet wird das Angebot des virtuellen E.forums durch abwechslungsreiche Talks und Videos.