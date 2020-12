Mainz – Neuer Rekordwert in Rheinland-Pfalz – Seit gestern 50 weitere Menschen gestorben und 843 Menschen neu mit Corona infiziert

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag gegen 16:00 Uhr kam es in einer Parkanlage in der Kurfürsten-Anlage zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamtinnen, welche eine Gruppe, bestehend aus acht Personen, wegen dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige bringen wollten. Aufmerksame Zeugen meldeten, dass die Gruppe gegen den Mindestabstand, die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit ... Mehr lesen »