Ludwigshafen- Ruchheim – NACHTRAG – A650 Vollsperrung nach Unfall aufgehoben

Ludwigshafen- Ruchheim – /Metropolregion Rhein-Neckar – A650 – Vollsperrung nach Unfall aufgehoben – Zu erheblichen Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer kam es am Dienstagmittag, dem 15.12.2020 im Bereich der BAB 650 in Richtung Ludwigshafen nach einem Verkehrsunfall, unmittelbar vor dem Oggersheimer Kreuz bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 54-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Hyundai-Pkw auf den auf dem linken Fahrstreifen der BAB 650 in Richtung Ludwigshafen stehenden Pannen-Pkw der Marke BMW eines 22-jährigen Mannes aus Kirchheimbolanden auf. Beide Insassen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden stark deformiert und blockierten beide Fahrstreifen. Darüber hinaus war die gesamte Fahrbahn mit Trümmerteilen bedeckt. Zur Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste durch die Autobahnmeisterei Ruchheim die Fahrbahn der BAB 650, die Anschlussstelle Ruchheim und die Zufahrt am Autobahnkreuz Ludwigshafen von der BAB 61 auf die BAB 650 in Richtung Ludwigshafen für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesen Bereichen. Neben der Autobahnpolizei Ruchheim und der Autobahnmeisterei waren die Freiwillige Feuerwehr und mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim