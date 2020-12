Ludwigshafen – Programmänderung beim RNF-Weihnachtskonzert: Beethovens Fünfte statt Mozarts „Jupiter-Sinfonie“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Lockdown ab dem 16. Dezember betrifft auch die Staatsphilharmonie unmittelbar. Bis vorerst 10. Januar 2021 darf das Orchester nicht proben oder aufnehmen. Die geplante RNF-Fernsehaufzeichnung im BASF-Feierabendhaus muss dementsprechend leider ausfallen. Trotzdem wird der Sender an den bereits angekündigten Terminen festhalten und eine Aufnahme von Beethovens 5. Sinfonie ausstrahlen. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis ist der Mitschnitt anlässlich des Jubiläumskonzerts „100 Jahre Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ am 16. Februar 2020 im Ludwigshafener Pfalzbau entstanden.

„Nun ist es doch schlimmer gekommen als gedacht“, resümiert Intendant Beat Fehlmann die Situation. „Es ist sehr traurig, dass wir die geplanten Aufnahmen für unser Weihnachtskonzert in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen absagen müssen. Dass wir nun für unser Publikum Teile des Jubiläumskonzerts zeigen können, stimmt mich trotz aller Tragik positiv. So können wir mit Beethovens 5. Sinfonie im Beethoven-Jahr eine besondere Erinnerung an unser eigenes Jubiläum teilen.“

Das Festkonzert „100 Jahre Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz“ fand am 16. Februar 2020 im Ludwigshafener Pfalzbau statt und wurde filmisch von OK-TV Ludwigshafen begleitet. Es war eines der letzten großen Sinfoniekonzerte, die in diesem Jahr stattfinden konnten.

Sendetermine auf einen Blick:

24.12.2020: 23:00 – 00:00 Uhr

25.12.2020: 20:30 – 21:30 Uhr (auch via Satellit)

26.12.2020: 15:00 – 16:00 Uhr

01.01.2020: 18:00 – 19:00 Uhr

Programm

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 5 c-Moll, op. 67

Spendenaufruf an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung

Da bei einem Fernsehkonzert keine Eintrittsgelder anfallen, sei auf die Möglichkeit einer Spende verwiesen. Die Staatsphilharmonie solidarisiert sich mit der freiberuflichen Kultur- und Musiklandschaft, für die die Corona-Krise eine existenzielle Bedrohung darstellt.

Weitere Informationen zur Stiftung und zum Spendenaufruf unter:

www.orchesterstiftung.de/nothilfefonds/spendenaufruf/