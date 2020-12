Ludwigshafen – Kellerbrand in einer Gaststätte

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus noch ungeklärter Ursache brach am Montag (14.12.2020) gegen 17 Uhr ein Feuer in einem Lagerraum einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aus. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer entstand im Lagerraum ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

ANITA HAUCK