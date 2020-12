Ludwigshafen – Einbruch in Büroräume -Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in Büroräume einer Prüfstelle in der Achtmorgenstraße ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schokolade entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Achtmorgenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

