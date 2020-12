Ludwigshafen – Absage „Widerhall“: Aufgrund des totalen Lockdowns muss die musikalische Andacht am 16.12.20 leider ausfallen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des fünften Jahrestages des Weltklimagipfels in Paris waren am Samstag, 12. Dezember 2020, Rathäuser rund um den Globus grün beleuchtet worden – darunter das Heidelberger Rathaus. Die am Klimagipfel teilnehmenden Staaten hatten sich im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius und möglichst unter ... Mehr lesen »