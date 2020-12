Landau – Else Buckel schreibt Sportgeschichte: 86-jährige Landauerin erwirbt zum 50. Mal Deutsches Sportabzeichen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sind gefragt beim Ablegen des Deutschen Sportabzeichens. Für Else Buckel ist das auch mit 86 Jahren kein Problem. Die Landauerin hat jetzt zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen absolviert. Sie ist damit die erste Frau in der Südpfalzmetropole, die das seit Bestehen des Abzeichens geschafft hat. Eine Leistung, die auch Bürgermeister und Sportdezernent Dr. Maximilian Ingenthron mit einer persönlichen Gratulation und dem Überreichen eines Landau-Präsents würdigt.

Seit 1964 ist Else Buckel Mitglied im Turnverein 1861 im ASV Landau. 1969 hat sie ihr erstes Sportabzeichen gemacht und seitdem nicht mehr damit aufgehört.

„50-mal erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen erworben – das ist eine beachtliche Leistung, mit der Frau Buckel Landauer Sportgeschichte geschrieben hat“, so Dr. Ingenthron. „Eine solche Leistung über Jahrzehnte erbracht, das ist eine tolle Motivation für alle Sporttreibenden, sich selbst der Herausforderung zu stellen und das Sportabzeichen zu erringen. Ich bin tief beeindruckt und gratuliere von Herzen. Frau Buckel wünsche ich, dass es schon bald mit dem 51. Sportabzeichen weiter in dieser langen Reihe geht.“

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen.