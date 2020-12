Hockenheim – Neues Video über Stadtrechte abrufbar

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Was haben die Kontrolleure des Bezirksamts Schwetzingen 1896 bei einer Ortsbereisung über Hockenheim zu sagen gehabt? Was fanden sie in den Finanz- und Ratsbüchern und welchen Eindruck hatten sie vom Gemeinde-rat? All diesen Fragen und mehr geht ab sofort das unterhaltsame Video „Vom kurpfälzischen Dorf zur badischen Stadt“ auf der Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim nach. Es ist auch über die Internetplattform YouTube abrufbar. In dem rund 55-minütigen Film geht Dr. Harald Stockert, stellvertretender Leiter des Marchivums in Mannheim, der Geschichte Hockenheims bis zur Verleihung der Stadtrechte nach. Dafür erläutert er die wichtigsten und we-sentlichen Stationen auf diesem Weg.



Dafür hat er intensiv historische Do-kumente im Stadtarchiv ausgewertet. Dadurch kann er in dem Video fach-kundig die Entwicklung vom Dorf zur Stadt aufzeigen. Der Film wurde im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten „125 Jahre Stadt-rechte Hockenheim“ in diesem Jahr im Rathaus produziert. Der Vortrag war ursprünglich unter dem Titel „Stadtluft macht frei“ in der Stadthalle geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Bürger und Interessierte jetzt auf diesem Wege in den Ge-nuss des Films kommen. Danke an Herrn Dr. Stockert für sein Engagement. Ich kann den Film nicht nur für die Weihnachtsfeiertage wärmstens empfeh-len“, sagt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg.

INSERAT



ANITA HAUCK