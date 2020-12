Heidelberg – Fünf Jahre Weltklimagipfel Paris: Heidelberger Rathaus leuchtete grün

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des fünften Jahrestages des Weltklimagipfels in Paris waren am Samstag, 12. Dezember 2020, Rathäuser rund um den Globus grün beleuchtet worden – darunter das Heidelberger Rathaus. Die am Klimagipfel teilnehmenden Staaten hatten sich im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner wollte die symbolische Beleuchtung als Aufruf und Mahnung verstanden wissen: „Das Pariser Klimaabkommen zeichnet sich durch die Einigkeit der Städte im Kampf gegen die Klimaerwärmung aus. Seither sind weltweit in vielen engagierten Kommunen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, insbesondere beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, beim klimafreundlichen Bauen und Wohnen sowie bei der nachhaltigen Mobilität. Um die Klimaziele zu erreichen, muss jedoch noch mehr passieren: auf Bundes- und Landesebene, in den Kommunen, in Heidelberg bei den Unternehmen, der Universität, der Wirtschaft und beim Handeln jeder und jedes Einzelnen.“



#hd4climate: Heidelbergs großer Klimaschutz-Aktionsplan

Heidelberg will bis 2050 insgesamt 95 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt hat Heidelberg im November 2019 einen Klimaschutz-Aktionsplan mit den ersten 30 konkreten Vorschlägen aufgelegt. Der Aktionsplan legt Ziele und Prioritäten innerhalb des „Masterplan 100% Klimaschutz“ fest (www.heidelberg.de/masterplan100). Die Vorschläge betreffen alle Lebensbereiche, von Bauen und Wohnen, Ernährung und Konsum über die naturnahe Stadtgestaltung bis hin zur Mobilität (#hd4climate).