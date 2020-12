Germersheim – Keine Verstärkerbusse während des Lockdowns Ab morgen, Mittwoch, 16. Dezember, nur regulärer Linienverkehr

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der weiterhin sehr ernsten Infektionslage wurde ein bundesweiter Lockdown beschlossen, der ab morgen, Mittwoch, 16. Dezember, gilt. In den Schulen wird folglich die Präsenzpflicht vom 16. bis 18. Dezember 2020 aufgehoben. „Dies bedeutet: Alle Schülerinnen und Schüler können zuhause bleiben. Fernunterricht muss in diesen drei Tagen nicht stattfinden“, erläutert der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler und führt weiter aus: „Für die Zeit nach den Ferien gilt, dass in der Zeit vom 4. bis zum 15. Januar 2021 in allen Schularten ausschließlich Fernunterricht stattfindet. Die Schulen bieten eine Notbetreuung für Schüler und Schülerinnen bis zur Klassenstufe 7 an. Die Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden.“Da durch diese Regelungen die Hauptschülerströme zu den Stoßzeiten wegfallen, werden ab morgen, 16. Dezember 2020, bis einschließlich 15. Januar 2021 keine Verstärkerbusse mehr fahren. Alle Fahrgäste, also auch die Schülerinnen und Schüler, die in die Betreuung der Schulen gehen, werden gebeten, die regulären Linienbusse zu nutzen.

ANITA HAUCK