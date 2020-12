Germersheim – Erreichbarkeit Corona-Bürgertelefon – Sonstige Notfallnummern/Hotlines über Weihnachten und Neujahr

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung Germersheim bei Fragen rund um Corona ist vom 28. bis einschließlich 30. Dezember 2020 unter der Telefonnummer 07274/53-131 jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Öffnungszeiten setzen sich betroffenen Bürger bitte mit ihren Hausärzten in Verbindung.

Außerhalb der Sprechzeiten können sich die Bürger telefonisch bei der rheinland-pfälzischen Fieberhotline unter der Telefonnummer 0800 99 00 400 (Mo-So, 8-19 Uhr) melden, alternativ unter der Patientenservicenummer 116117. Bei Notfällen und starker Symptomverschlechterung bei einer Corona-Infektion ist die Rettungsleitstelle unter 112 erreichbar.

„Natürlich ist unser Gesundheitsamt zwischen Heiligabend und Neujahr intern besetzt, um die aktuelle Lage zu beobachten und zeitnah zu reagieren. So werden auch an diesen Tagen selbstverständlich unverzügliche Maßnahmen eingeleitet, um das aktuelle Infektionsgeschehen schnellstmöglich zu unterbrechen“, berichtet Landrat Dr. Fritz Brechtel. Eine allgemeine persönliche oder telefonische Beratung kann in dieser Zeit allerdings nicht erfolgen.