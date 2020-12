Angelbachtal – Zigarettenautomat entwendet und im Wald aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand in der Karlstraße hing, vermutlich mit einem Stemmeisen aus der Verankerung gehebelt. Anschließend wurde der Automat mit einem Auto in eine etwa zwei Kilometer entfernte Waldhütte im “Herrenwald” zwischen Angelbachtal-Michelfeld und Sinsheim-Dühren gebracht. Dort wurde der Automat aufgebrochen und daraus das Geld und die Zigaretten entwendet. Ein Zeuge meldete sich am Dienstag (14.12.) bei der Polizei und teilte den Fund mit. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, muss der Automat in der Nacht von Montag, 07.12. auf Dienstag, 08.12.2020 entwendet worden sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07265/911200 beim Polizeiposten in Angelbachtal oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Sinsheim, Tel. 07261/6900 zu melden.

INSERAT



ANITA HAUCK