Wiesloch – Unbekannter entblößt sich vor Joggerin im Waldgebiet Hochholzer Wald – Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zeigte sich eine unbekannte männliche Person einer Joggerin in unsittlicher Weise. Auf einer Bank am Grenzweg saß ein dunkel gekleideter, ca. 40 bis 50 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Hierbei suchte er Blickkontakt zu der jungen Frau, die direkt nach Hause lief und die Polizei verständigte. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Exhibitionisten aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.