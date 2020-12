Speyer – Stadtverwaltung wird für Publikumsverkehr geschlossen – Bildungseinrichtungen schließen – Streaming-Konzerte abgesagt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute, 14. Dezember 2020, kam es gegen 10 Uhr bei der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Bei Kontrollarbeiten benetzte sich ein BASF-Mitarbeiter mit verdünnter Natronlauge und zog sich dabei Verätzungen am Kopf und am Bein zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung in der Ambulanz der BASF in ein umliegendes ... Mehr lesen »