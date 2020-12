Sandhausen – Exhibitionist am Trimm-Dich-Pfad – Zeugen gesucht

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

Eine Joggerin begegnete am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr an der Schutzhütte am Postweg im Waldgebiet Schwetzinger Hart einem unbekannten Mann, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte während er Blickkontakt zu ihr suchte. Der ca. 25 – 35 Jahre alte, dunkelhaarige Mann trug dunkle Sportbekleidung mit blauen Applikationen und führte ein dunkles Herrenfahrrad mit sich. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.