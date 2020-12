Ludwigshafen – Mitarbeiterstiftung der Sparkasse schüttet 1.750 Euro aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Mitarbeiterstiftung der Sparkasse Vorderpfalz unterstützt seit 2013 konkrete Projekte in vielen Bereichen der Gesellschaft. Von der zweiten Ausschüttung in diesem Jahr profitieren sieben gemeinnützige Organisationen aus der Region. Jeweils 250 Euro gehen an Tafel Ludwigshafen und Speyer, Mahlzeit Ludwigshafen (Heinrich Pesch Haus), Mahlzeit Speyer (Gedächtniskirche Speyer), Suppenküche Ludwigshafen, Obdachlosenheim St. Martin Ludwigshafen und Soziale Anlaufstelle für Wohnsitzlose in Speyer. Zusammen mit der ersten Ausschüttung im Mai hat die Mitarbeiterstiftung in diesem Jahr 2.750 Euro für die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen in der Region gespendet.

Marcus Laubscher vom Stiftungsbeirat der Mitarbeiterstiftung betont: “Die von unserer Stiftung unterstützten Organisationen kümmern sich mit großer Hingabe um hilfsbedürftige Menschen, die besonders unter den aktuellen Corona-Beschränkungen leiden. Ihre wertvolle Arbeit verdient unser aller Anerkennung, Lob und Unterstützung, denn sie finanzieren sich oftmals über Spenden und sind auf jeden Euro angewiesen”.

Hintergrund zur Mitarbeiterstiftung der Sparkasse Vorderpfalz

Die Mitarbeiterstiftung wurde 2013 von Mitarbeitern der Sparkasse Vorderpfalz gegründet. Seit dieser Zeit haben die Mitarbeiter rund 30.000 Euro Stiftungskapital eingebracht. Ziel der Mitarbeiterstiftung ist es, Kunden und Organisationen im Geschäftsgebiet der Sparkasse zu unterstützen. Über die Mittelverwendung entscheidet jährlich der Stiftungsbeirat: Vasiliki Avramidou, Ursula Roos, Holger Hipp, Ingo Kattengell und Marcus Laubscher. Regelmäßige Spendenaufrufe des Stiftungsbeirates unter den Mitarbeitern helfen das jährliche Spendenbudget der Stiftung – zusätzlich zu den Stiftungserträgen – zu erhöhen. Die Mitarbeiterstiftung der Sparkasse Vorderpfalz handelt unabhängig von den umfangreichen Stiftungs-, Spenden- und Sponsoringgeldern der Sparkasse und deren eigenen Sparkassenstiftungen.



Marcus Laubscher vom Stiftungsbeirat betont: "Mit insgesamt 1.750 Euro unterstützt die Mitarbeiterstiftung die wertvolle Arbeit von sieben gemeinnützigen Organisationen, die sich für hilfsbedürftige Menschen in der Region engagieren".

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,4 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.