Rhein-Pfalz-Kreis- Betrug durch falschen Sparkassen-Mitarbeiter – Vorsicht #Trickdiebe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATANITA HAUCK Durch die anhaltende Pandemie-Situation haben alle 19 Mannheimer Seniorentreffs auch weiterhin geschlossen. Dabei sind die Angebote gerade für die Menschen ohne den Zugang zu digitalen Kommunikationsmitteln so wichtig. Mit einem neuen Konzept sollen alle Seniorentreffs in Zukunft barrierefrei werden und an die Bedürfnisse der Menschen in den Stadtteilen angepasst ... Mehr lesen »